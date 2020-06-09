Заготовки
из стали и сплавов
- Нержавеющие
- Конструкционные
- Инструментальные
- Алюминиевые
- Титановые
- Медные
- Латунные
- Бронзовые
По вашему заказу мы изготовим заготовку любого размера из плиты или листа толщиной от 0.4 мм до 300 мм.
Резка стальных листов на заготовки
Режем плиты, листы и прутки из стали и сплавов на заготовки нужного размера. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! На нашем складе всегда в наличии практически весь алюминиевый прокат плит, листов и прутков.
Обращаем ваше внимание, что наша компания занимается производством именно заготовок, а не деталей. Резка материала производится без применения ЧПУ станков, поэтому мы всегда оставляем припуск 1-3 мм к указанным размерам (под обработку).
- от 0.4 мм до 300 мм
Подробно о ценах, наличии и условиях доставки продукции можно узнать по телефону:
ООО «НОРМЕТ» уделяет особое внимание качеству нашей продукции. Для этого на производстве введён особый ходной контроль на качества и применяемых материалов, которые используются при изготовлении продукции, контроль изделий при обработке, 100% контроль готовой продукций.
Этапы
работы с нами
Листы из СТАЛИ И СПЛАВОВ
с резкой в размер
Группа компаний «НОРМЕТ» – одна из крупнейших в России и СНГ независимая металлоторговая компания по оптовым и розничным продажам листового металлопроката и металлообработки, поэтому у нас вы всегда можете купить листы стальные по низкой цене.
- Гибкая система скидок на весь металлопрокат
- Льготные условия сотрудничества с постоянными клиентами
Нашими поставщиками являются крупнейшие металлургические предприятия России, Европы, Азии, с которыми нас связывают деловые отношения.
Заготовки из стали и сплавов без переплат
Режем плиты, листы на заготовки нужного размера. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! На нашем складе всегда в наличии практически весь листовой. Поэтому резка материала на заготовки происходит без лишних задержек. Большинство заказов мы выполняем день в день. Доставка заготовок в Екатеринбурге и области осуществляется нашим автотранспортом, а в регионы РФ заготовки отправляются через ТК. Вам не нужно оплачивать остатки от резки!
Подробнее о резке заготовок
Обращаем ваше внимание, что наша компания занимается производством именно заготовок, а не деталей. Резка материала производится без применения ЧПУ станков, поэтому мы всегда оставляем припуск 1-3 мм к указанным размерам (под обработку). Мы не производим токарные, фрезерные и другие действия по точной обработке материала.
Почему с нами выгодно ?
- Гарантируем что наши цены выгоднее конкурентов
- Весь материал всегда в наличии
- Принимаем оплату любым удобным способом
- Быстрая отгрузка и доставка в любые регионы РФ
Размеры заготовок
По вашему заказу мы изготовим заготовку из плиты или листа толщиной от 0.4 мм до 300 мм. Так же мы режем круглые прутки диаметром от 10мм до 400мм.
На нашем складе всегда в наличии нержавеющие, инструментальные, конструкционные, титановые, алюминиевые медные, латунные, бронзовые заготовки и листы под любой ваш запрос.
Где купить листы с резкой?
Наша компания более 10 лет специализируется на продаже листов с резкой из различных марок стали и сплавов. А также мы предлагаем дополнительные услуги по обработке, а также доставке листового металлопроката. Менеджеры компании «NORMET» ответят на любые вопросы относительно наличия продукции, цены на доставку. Вся продукция проходит сертификацию и соответствует всем стандартам качества.