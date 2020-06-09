Заготовки из стали и сплавов без переплат

Режем плиты, листы на заготовки нужного размера. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! На нашем складе всегда в наличии практически весь листовой. Поэтому резка материала на заготовки происходит без лишних задержек. Большинство заказов мы выполняем день в день. Доставка заготовок в Екатеринбурге и области осуществляется нашим автотранспортом, а в регионы РФ заготовки отправляются через ТК. Вам не нужно оплачивать остатки от резки!

Подробнее о резке заготовок

Обращаем ваше внимание, что наша компания занимается производством именно заготовок, а не деталей. Резка материала производится без применения ЧПУ станков, поэтому мы всегда оставляем припуск 1-3 мм к указанным размерам (под обработку). Мы не производим токарные, фрезерные и другие действия по точной обработке материала.

Почему с нами выгодно ?

Гарантируем что наши цены выгоднее конкурентов

Весь материал всегда в наличии

Принимаем оплату любым удобным способом

Быстрая отгрузка и доставка в любые регионы РФ

Размеры заготовок

По вашему заказу мы изготовим заготовку из плиты или листа толщиной от 0.4 мм до 300 мм. Так же мы режем круглые прутки диаметром от 10мм до 400мм.

На нашем складе всегда в наличии нержавеющие, инструментальные, конструкционные, титановые, алюминиевые медные, латунные, бронзовые заготовки и листы под любой ваш запрос.

Где купить листы с резкой?

Наша компания более 10 лет специализируется на продаже листов с резкой из различных марок стали и сплавов. А также мы предлагаем дополнительные услуги по обработке, а также доставке листового металлопроката. Менеджеры компании «NORMET» ответят на любые вопросы относительно наличия продукции, цены на доставку. Вся продукция проходит сертификацию и соответствует всем стандартам качества.